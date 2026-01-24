Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković doživeo povredu Ahilove tetive

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković doživeo povredu Ahilove tetive

Dodaje se da će Marinković po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom rezonancom

Kapiten košarkaša Partizana Vanja Marinković doživeo je povredu Ahilove tetive i čeka ga višemesečna pauza, saopštio je danas šampion Srbije. „Kapiten Partizana Vanja Marinković doživeo je povredu Ahilove tetive u završnici sinoćne utakmice protiv Hapoela. Pregled i ultrazvuk u Minhenu pokazali su da se radi o rupturi koja iziskuje duži oporavak”, stoji na početku klupskog saopštenja. Dodaje se da će Marinković po dolasku u Beograd obaviti i pregled magnetnom
