Košarkaši Partizana gubili 27 razlike, pa pobedili Hapoel posle produžetka

Partizan posle pobede u meču koji je večeras odigran u Minhenu ima skor 8-16

Košarkaši Partizana pobedili su u meču 24. kola Evrolige Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 104:101 posle produžetka (88:88), iako su početkom treće deonice gubili sa čak 27 razlike. Partizan posle pobede u meču koji je večeras odigran u Minhenu sad ima skor 8-16, a prvoplasirani Hapoel 16-7 uz utakmicu manje. Kameron Pejn je predvodio Partizan ka pobedi sa 19 poena, Arijan Lakić je dao 15, Bruno Fernando 14, Sterling Braun 13, Vanja Marinković 12, a Ajzak Bonga 10.