Najmanje 16 američkih država proglasilo vanredno stanje u očekivanju oluje

Politika pre 1 sat
Najmanje 16 američkih država proglasilo vanredno stanje u očekivanju oluje

Predviđa se da će pogoditi preko 230 miliona Amerikanaca u 34 države

Najmanje 16 američkih saveznih država proglasilo je vanredno stanje u očekivanju oluje koja će pogoditi veći deo Sjedinjenih Američkih Država, donoseći obilne snežne padavine i arktičke temperature, prenosi danas ABC. Vanredno stanje do sada su proglasile Alabama, Arkanzas, Džordžija, Kanzas, Kentaki, Luizijana, Merilend, Misisipi, Misuri, Nju Džerzi, Njujork, Severna Karolina, Južna Karolina, Tenesi, Teksas i Virdžinija, a vanredno stanje proglasio je i glavni
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Istorijska oluja se širi Amerikom: Vanredno stanje u više od 10 saveznih država

Istorijska oluja se širi Amerikom: Vanredno stanje u više od 10 saveznih država

Danas pre 56 minuta
Najmanje 16 američkih država proglasilo vanredno stanje u očekivanju oluje

Najmanje 16 američkih država proglasilo vanredno stanje u očekivanju oluje

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TeksasNjujorkVanredno stanjeTenesiVirdžinija

Svet, najnovije vesti »

Švajcarska: Sud pustio na slobodu vlasnika bara u kojem je tokom proslave Nove godine poginulo 40 ljudi

Švajcarska: Sud pustio na slobodu vlasnika bara u kojem je tokom proslave Nove godine poginulo 40 ljudi

Danas pre 36 minuta
Sumnja se na šverc ruske nafte: Francuska pokreće istragu o tankeru presretnutom u Sredozemlju

Sumnja se na šverc ruske nafte: Francuska pokreće istragu o tankeru presretnutom u Sredozemlju

Kurir pre 31 minuta
Najstariji gradonačelnik u Francuskoj kandiduje se za još jedan mandat

Najstariji gradonačelnik u Francuskoj kandiduje se za još jedan mandat

Politika pre 31 minuta
Mediji: Komandant Američke centralne komande stiže u Izrael

Mediji: Komandant Američke centralne komande stiže u Izrael

Politika pre 31 minuta
Fasada je pala

Fasada je pala

Radar pre 1 sat