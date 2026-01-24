Veliki odziv građana na Trgu Nikole Pašića, akciji „Zajedno za studente“ pridružili se i poznati glumci

Akcija "Zajedno uz studente", koja je počela danas oko 11.00 u centru Beograda - uz učešče brojnih formalnih i neformalnih organizacija - kao jasan simbol ima veliki visoko uzdignut i razvijen transparent sa porukom "Blokada" i uz njega, u nizu okačene manje slike sa studnetskih protesta.

Na Trgu Nikole Pašića, gde se održava akcija, su i tri štanda, sa natpisima „Student je prisutan", kako bi građani mogli da potpisim podrže studentski zahtev za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, kao nastavak ranije započete takve aktivnosti. Brojni su štadovi zborova iz raznih delova Beograda, centralnih i prigradskih, Batajnica, Pančevo, Surčin, Krnjača, Savski Venac, Barejevo, Konjarnik, Novi Beograd, Palilula, Vračar.