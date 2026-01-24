Na današnji dan: Umro Čerčil, Petrograd preimenovan u Lenjingrad

Na današnji dan: Umro Čerčil, Petrograd preimenovan u Lenjingrad

Donosimo vam pregled dešavanja koja su se dogodila na današnji dan, 24. januar.

41 - U zaveri rimskog Senata, vojske i pretorijanaca, pripadnici pretorijanske garde ubili su cara Kaligulu. Omražen zbog rasipnosti, megalomanije i despotizma, u istoriju je ušao kao jedan od najgrotesknijih careva. 76 - Rođen je rimski car Hadrijan koji je tokom vladavine od 117. do smrti 138, konsolidovao prostrano carstvo i utvrdio granice u Britaniji (Hadrijanov bedem) i Germaniji. Ugušio je ustanak u Judeji, a Jerusalem je pretvorio u rimsku vojnu koloniju.
