Novi detalji prodaje: NIS preuzima zajednička kompanija MOL-a i ADNOC-a

Izvršni direktor mađarske kompanije MOL Đerđ Bača izjavio je da je prilika za kupovinu Naftne industrije Srbije (NIS) istorijska jer retko dolazi do takvih mogućnosti u sprovođenju korporativnih strategija.

Bača je istakao da MOL želi da bude vodeća naftna kompanija na svim tržištima na kojima posluje. "Srpsko tržište je za nas strateško tržište, ono je u našoj strategiji već dugo vremena, otkako smo ušli na srpsko tržište pre skoro 20 godina, želeći da rastemo u Srbiji. Naš nikada izrečeni cilj bio je da dostignemo što višu poziciju na srpskom tržištu. Želimo da budemo najveći igrač u većini zemalja u kojima smo ušli na tržište. Mislim da je ovo istorijska