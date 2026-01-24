Matović: U drugom poluvremenu smo igrali agresivnije i sa više želje

RTS pre 7 sati
Matović: U drugom poluvremenu smo igrali agresivnije i sa više želje

Pomoćni trener Partizana Aleksandar Matović rekao je posle pobede nad Hapoelom posle produžetka (104:101) da su Vanja Marinković i Arijan Lakić pokazali kako bi trebalo igrati za klub.

Partizan je pobedio lidera Evrolige u Minhenu posle produžetka i velikog preokreta. Hapoel je u jednom trenutku vodio 27 razlike. "Posle prvog poluvremena i razlike od 25 poena, drugo poluvreme smo uspeli da otvorimo dobro i igramo veoma agresivno, sa više želje. Vanja Marinković i Arijan Lakić su pokazali kako bi trebalo igrati za ovaj klub, postigli su neke važne šuteve u ključnim momentima. Ono što je važno, izgubili smo Marinkovića koji se povredio. Nadamo se
