Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

U industrijskoj zoni u Novom Pazaru jutros oko 2 sata izbio je požar, saznaje RTS. Gori tekstil, odnosno štofovi za nameštaj. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima.

Požar je zahvatio više objekata u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i pričinio veliku materijalnu štetu. Gori tekstil, odnosno štofovi za nameštaj. Zbog razmera požara i lako zapaljivih materijala, u pomoć su upućene vatrogasne ekipe iz okolnih gradova. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima. Na terenu su i ekipe Hitne pomoći i policija koja obezbeđuje područje i reguliše saobraćaj. Uzrok požara za sada