Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

RTS pre 15 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

U industrijskoj zoni u Novom Pazaru jutros oko 2 sata izbio je požar, saznaje RTS. Gori tekstil, odnosno štofovi za nameštaj. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima.

Požar je zahvatio više objekata u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i pričinio veliku materijalnu štetu. Gori tekstil, odnosno štofovi za nameštaj. Zbog razmera požara i lako zapaljivih materijala, u pomoć su upućene vatrogasne ekipe iz okolnih gradova. Nekolicini radnika je ukazana lekarska pomoć, jer su se nagutali isparljivih supstanci i dima. Na terenu su i ekipe Hitne pomoći i policija koja obezbeđuje područje i reguliše saobraćaj. Uzrok požara za sada
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

RTS: Požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

RTS: Požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

N1 Info pre 9 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, širi se ka gradskoj toplani

Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, širi se ka gradskoj toplani

Euronews pre 15 minuta
Gore magacini, bukti požar u industrijskoj zoni Novom Pazaru: Ekipe Hitne pomoći na terenu, zaposlenima se ukazuje pomoć

Gore magacini, bukti požar u industrijskoj zoni Novom Pazaru: Ekipe Hitne pomoći na terenu, zaposlenima se ukazuje pomoć

Nova pre 5 minuta
Požar u industrijskoj zoni Novog Pazara, gore magacini sa štofovima

Požar u industrijskoj zoni Novog Pazara, gore magacini sa štofovima

Nedeljnik pre 10 minuta
Nikad veći požar u Novom Pazaru! Vatrogasci iz sedam gradova konačno stavili pod kontrolu vatrenu stihiju, ali opasnost još…

Nikad veći požar u Novom Pazaru! Vatrogasci iz sedam gradova konačno stavili pod kontrolu vatrenu stihiju, ali opasnost još nije prošla (foto/video)

Kurir pre 0 minuta
(Video) Više od 200 vatrogasaca gasi požar: Vatra u Njujorku zahvatila vrh solitera

(Video) Više od 200 vatrogasaca gasi požar: Vatra u Njujorku zahvatila vrh solitera

Blic pre 10 minuta
Veliki požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, hitno upućena pojačanja iz tri grada

Veliki požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, hitno upućena pojačanja iz tri grada

Mondo pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSNovi Pazarpožar

Regioni, najnovije vesti »

RTS: Požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

RTS: Požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, gore magacini sa štofovima

N1 Info pre 9 minuta
Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, širi se ka gradskoj toplani

Veliki požar u industrijskoj zoni u Novom Pazaru, širi se ka gradskoj toplani

Euronews pre 15 minuta
Zašto bi trebalo da razmotrite kasko osiguranje?

Zašto bi trebalo da razmotrite kasko osiguranje?

Bujanovačke pre 4 minuta
Gore magacini, bukti požar u industrijskoj zoni Novom Pazaru: Ekipe Hitne pomoći na terenu, zaposlenima se ukazuje pomoć

Gore magacini, bukti požar u industrijskoj zoni Novom Pazaru: Ekipe Hitne pomoći na terenu, zaposlenima se ukazuje pomoć

Nova pre 5 minuta
Požar u industrijskoj zoni Novog Pazara, gore magacini sa štofovima

Požar u industrijskoj zoni Novog Pazara, gore magacini sa štofovima

Nedeljnik pre 10 minuta