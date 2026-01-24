RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

BEOGRAD - Republički hidrometerološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za danas na ledenu kišu u Timočkoj Krajini, kao i na jak i olujni južni i jugoistočni vetar u košavskom području.

Kako se navodi u upozorenju RHMZ-a, u Timočkoj Krajini je danas oblačno, hladno i tmurno. "U drugom delu dana sa ledenom kišom ili zrnastim snegom pa se lokalno očekuje i pojava poledice", dodaje se. Iz RHMZ-a upozoravaju na jak i olujni južni i jugoistočni vetar za sutra u košavskom području. "U nedelju, 25. januara, biće vetrovito. Duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će u košavskom području i na planinama imati i olujne udare, a na jugu Banata