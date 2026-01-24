Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

RTV pre 20 minuta  |  Tanjug
Rodrigez: Iz venecuelanskih zatvora oslobođeno 626 ljudi

KARAKAS - Privremena predsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je danas da je 626 ljudi pušteno iz zatvora kao deo tekuceg procesa oslobađanja zatvorenika, ali nije precizirala vremenski okvir u kojem su oni oslobađani.

Venecuelanska grupa za ljudska prava Foro Penal potvrdila je oslobađanje samo 154 politička zatvorenika u Venecueli od 8. januara, prenosi Rojters. Rodrigez je rekla da ce u ponedeljak imati razgovor sa visokim komesarom Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folkerom Turkom, kako bi zatražila od UN da provere spiskove onih koji su do sada oslobođeni iz zatvora. Iz zatvora su uglavnom oslobođeni politički zatvorenici, a među njima je bilo i stranih državljana.
Euronews pre 5 sati
Politika pre 5 sati
RTV pre 20 minuta
RTS pre 15 minuta