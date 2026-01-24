UKRAJINSKA KRIZA Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; Energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.431. dan. Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD nastavljaju razgovore u Abu Dabiju. Zbog izuzetno teške u situacije u energetskom sektoru, najveći privatni proizvođač struje u Ukrajini DTEK upozorava da se zemlja bliži "humanitarnoj katastrofi". Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela udar na skladište nafte u zapadnoj ruskoj oblasti Penza.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je stanovnike ukrajinske prestonice koji to mogu sebi da priušte da napuste grad, a one koji ostaju da naprave zalihe hrane, vode i lekova. Prema njegovim rečima, situacija je teška, ali bi mogla biti i gora. Kličko kaže da se Kijev, zbog veoma teške situacije u energetskom sektoru i razumevanja da će Rusi nastaviti da napadaju kritičnu infrastrukturu grada i zemlje, sprema da odgovori na različite scenarije. Direktor