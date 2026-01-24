UKRAJINSKA KRIZA Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; Energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

RTV pre 2 sata  |  RTS,Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; Energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.431. dan. Delegacije Rusije, Ukrajine i SAD nastavljaju razgovore u Abu Dabiju. Zbog izuzetno teške u situacije u energetskom sektoru, najveći privatni proizvođač struje u Ukrajini DTEK upozorava da se zemlja bliži "humanitarnoj katastrofi". Ukrajinska vojska saopštila je da je izvela udar na skladište nafte u zapadnoj ruskoj oblasti Penza.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko pozvao je stanovnike ukrajinske prestonice koji to mogu sebi da priušte da napuste grad, a one koji ostaju da naprave zalihe hrane, vode i lekova. Prema njegovim rečima, situacija je teška, ali bi mogla biti i gora. Kličko kaže da se Kijev, zbog veoma teške situacije u energetskom sektoru i razumevanja da će Rusi nastaviti da napadaju kritičnu infrastrukturu grada i zemlje, sprema da odgovori na različite scenarije. Direktor
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Orban: Mađarska neće dozvoliti da se novac za Ukrajinu izdvaja preko EU

Orban: Mađarska neće dozvoliti da se novac za Ukrajinu izdvaja preko EU

Sputnik pre 11 minuta
Zelenski traži isporuke PVO od SAD; Orban: Protivim se slanju mađarskog novca Kijevu

Zelenski traži isporuke PVO od SAD; Orban: Protivim se slanju mađarskog novca Kijevu

RTS pre 11 minuta
Ledeno i mračno: Kijev napustilo 600.000 ljudi

Ledeno i mračno: Kijev napustilo 600.000 ljudi

Vreme pre 1 sat
Gotovo 6.000 zgrada u Kijevu bez grejanja nakon ruskog napada

Gotovo 6.000 zgrada u Kijevu bez grejanja nakon ruskog napada

Politika pre 1 sat
Kijev opet napadnut tokom noći: Stotine hiljada ljudi u Ukrajini bez struje i grejanja na debelom minusu

Kijev opet napadnut tokom noći: Stotine hiljada ljudi u Ukrajini bez struje i grejanja na debelom minusu

Telegraf pre 1 sat
Orban: Protivim se članstvu Ukrajine u EU i slanju mađarskog novca Kijevu

Orban: Protivim se članstvu Ukrajine u EU i slanju mađarskog novca Kijevu

Insajder pre 2 sata
Kijev bez grejanja i struje: 600.000 ljudi napustilo grad

Kijev bez grejanja i struje: 600.000 ljudi napustilo grad

Dojče vele pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaVitalij KličkoKijevnafta

Svet, najnovije vesti »

SAD napustile Svetsku zdravstvenu organizaciju: Nekada bile jedan od najvećih donatora, danas duguju 260 miliona dolara

SAD napustile Svetsku zdravstvenu organizaciju: Nekada bile jedan od najvećih donatora, danas duguju 260 miliona dolara

Nova ekonomija pre 1 minut
Grenland je već američki

Grenland je već američki

Velike priče pre 21 minuta
Satanizam zapadnjačkog stila i iskustva: Daju naknadno objašnjenje zašto je Rute nazvao Trampa "tatom" - potpuni cirkus!

Satanizam zapadnjačkog stila i iskustva: Daju naknadno objašnjenje zašto je Rute nazvao Trampa "tatom" - potpuni cirkus!

Pravda pre 31 minuta
Drugi krug ukrajinskih pregovora u Abu Dabiju

Drugi krug ukrajinskih pregovora u Abu Dabiju

Sputnik pre 11 minuta
Danskim trupama naređeno da budu spremne u slučaju američkog napada na Grenland

Danskim trupama naređeno da budu spremne u slučaju američkog napada na Grenland

Vesti online pre 31 minuta