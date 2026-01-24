Evroposlanik Prebilič tražio u Novom Sadu da vlast prekine napade na akademsku zajednicu

Evrposlanik iz Slovenije Vladimir Prebilič kazao je danas posle razgovora s predstavnicima akademske zajednice u Novom Sadu da vlast treba da „prekine napade“ na fakultetske profesore.

On je posle sastanka na Prirodno-matematičkom fakultetu (PMF) Univerziteta u Novom Sadu rekao novinarima da su on i njegove kolege i pre dolaska u Srbiju znale šta se dešavalo u sredu na Filozofskom fakultetu, ali da nisu bili svesni dimenzija pritiska koji trpe članovi akademske zajednice u celoj Srbiji. „Govorimo o studentima, o profesorima, o proceduri. Mi smo juče od rektora Beogradskog Univerziteta (Vladana Đokića) dobili dobar sažetak: finansijski pritisci,