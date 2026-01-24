NBA meč odložen zbog pucnjave sa smrtnim ishodom u Mineapolisu

Sport klub pre 39 minuta  |  Autor: Ognjen Bojić
NBA meč odložen zbog pucnjave sa smrtnim ishodom u Mineapolisu

NBA je odložila subotnju utakmicu između Minesota Timbervulvsa i Golden Stejt Voriorsa u Mineapolisu nakon što je u subotu došlo do pucnjave u kojoj su savezni agenti ubili čoveka u gradu.

U saopštenju liga je navela da je susret pomeren „da bi se prioritet dala bezbednost i sigurnost zajednice u Mineapolisu“. Utakmica je prvobitno bila zakazana za subotu od 23.30 po srednjeevropskom vremenu, ali je pomerena za nedelju u istom terminu. Lokacija neće biti menjana – igraće se u Target centru, domu Timbervulvsa. Pucnjava se dogodila ujutru u Minhapolisu, kada su savezni agenti bili uključeni u obračun sa muškarcem koji je na kraju ubijen, što je
