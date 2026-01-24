Partizan spremio dva pojačanja za narednu sezonu, stižu reprezentativci Srbije?

U opširnom intervjuu za SOS kanal, predsednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je i potpis dvojice srpskih košarkaša na kraju sezone.

Kako nezvanično saznaje Mocart sport, reč je o aktuelnom kapitenu Budućnosti Nikoli Tanaskoviću i centru rumunskog Kluža Dušanu Miletiću. Tanasković je bio član Partizana od 2016. do 2019. godine, nakon čega je nastupao za Megu, Igokeu, Breogan i Borac iz Banjaluke. U Budućnost je prešao 2023. godine, gde beleži najbolje partije u karijeri i izborio je poziv u reprezentaciju Srbije, a ove sezone u AdmiralBet ABA ligi prosečno postiže 11,2 poena uz 4,7 skokova. Sa