Američka vojska uništila još jedan brod za prevoz droge: Snimak akcije u južnom Pacifiku, ubijene dve osobe

Američka vojska uništila još jedan brod za prevoz droge: Snimak akcije u južnom Pacifiku, ubijene dve osobe
Južna komanda vojske Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je izvela napad na brod za koji se navodi da je prevozio drogu u istočnom Pacifiku, u kojem su ubijene dve osobe. "Obaveštajne službe su potvrdile da je brod plovio poznatim rutama za trgovinu drogom u istočnom Pacifiku i da je bio uključen u operacije trgovine drogom", navodi se u saopštenju vojske na platformi X, koje prenosi Rojters. Dodaje se da su "dvocica narkoterorista ubijena, a jedan je
