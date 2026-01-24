Dramatični prizori u SAD! Više od 200 miliona ljudi pod uzbunom zbog arktičkog talasa, rafovi gotovo prazni

Najmanje 14 saveznih država i Distrikt Kolumbija proglasili su vanredno stanje zbog vremenskih neprilika od petka ujutru u Americi, dok su glavne američke avio-kompanije upozorile putnike na oprez usled naglih promena i otkazivanja letova.

Prema fotografijama iz mesta koje će snažna oluja zahvatiti rafovi gotovo da su u potpunosti ispražnjeni. Sneg koji je u petak padao u delovima Teksasa, Oklahome i Kanzasa bio je ledeni uvod u ogromnu zimsku oluju koja će se tokom vikenda, od Stenovitih planina (Rockies) do Istočne obale, spojiti sa snažnim arktičkim talasom i zahvatiti veći deo Sjedinjenih Država. Prognoze predviđaju obilan sneg, susnežicu i ledenu kišu, praćene opasno niskim temperaturama, koje