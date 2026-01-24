Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Bornmut - Liverpul u 23. kolu Premijer lige

Dok imamo malu pauzu u vaterpolu, sada ćemo pratiti utakmicu Premijer lige u kojoj će igrati Liverpul i Bornmut, koji u svojim redovima ima dva fudbalera iz Srbije.

Đorđe Petrović je na golu, dok je Veljko Milosavljević na poziciji štopera. Bornmut je ove sezone odigrao dosta dobro na početku sezone, ali su onda polako padali i sada se nalaze na 15. mestu na tabeli sa samo 27 osvojenih bodova iz 22 meča, dok sa druge strane Liverpul i dalje sanja o tituli, iako je to daleko. Liverpul i Bornmut su već igrali u prvom kolu u Premijer ligi, kada su Redsi slavili sa 4:2 u veoma dramatičnom meču, kada su ih slomili u 88. i 94.