Evo šta je sve Novak Đoković zaradio prolaskom u četvrto kolo Australijan Opena

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Holanđanina Van De Zandshulpa sa 3:0 i plasirao se u osminu finala Australijan Opena, a osim velikog koraka ka novom Grend Slem trofeju, zaradio je je lepu količinu ATP bodova, kao i novca.

Naime, Novak je zaradio, tačnije odbranio, 200 ATP poena za plasman u šesnaestinu finala takmičenja, pošto je prošle godine u Melburno igrao polufinale. Kada je reč o novcu, Đoković je inkasirao oko 300.000 američkih dolara, što je oko 270.000 evra. Da podsetimo, posle novog trijumfa, Novak će igrati protiv Jakuba Menšika ili Itana Kvina. (Telegraf.rs)