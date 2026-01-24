Evo šta je sve Novak Đoković zaradio prolaskom u četvrto kolo Australijan Opena

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
Evo šta je sve Novak Đoković zaradio prolaskom u četvrto kolo Australijan Opena

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković savladao je Holanđanina Van De Zandshulpa sa 3:0 i plasirao se u osminu finala Australijan Opena, a osim velikog koraka ka novom Grend Slem trofeju, zaradio je je lepu količinu ATP bodova, kao i novca.

Naime, Novak je zaradio, tačnije odbranio, 200 ATP poena za plasman u šesnaestinu finala takmičenja, pošto je prošle godine u Melburno igrao polufinale. Kada je reč o novcu, Đoković je inkasirao oko 300.000 američkih dolara, što je oko 270.000 evra. Da podsetimo, posle novog trijumfa, Novak će igrati protiv Jakuba Menšika ili Itana Kvina. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Zvižduci pokrenuli Novaka u Melburnu, preko žilavog Holanđanina do osmine finala!

Zvižduci pokrenuli Novaka u Melburnu, preko žilavog Holanđanina do osmine finala!

Sportske.net pre 17 minuta
Đokovićeva 400. grend slem pobeda za plasman u osminu finala Australijan opena

Đokovićeva 400. grend slem pobeda za plasman u osminu finala Australijan opena

NIN pre 2 minuta
Ko kaže da ne može više? Novak se osvetio Holanđaninu i prošao u osminu finala Australijan opena!

Ko kaže da ne može više? Novak se osvetio Holanđaninu i prošao u osminu finala Australijan opena!

Hot sport pre 3 minuta
(Video) Istorijski trijumf Novaka: Prošao u osminu finala u Melburnu i postigao što niko do sada nije

(Video) Istorijski trijumf Novaka: Prošao u osminu finala u Melburnu i postigao što niko do sada nije

Dnevnik pre 13 minuta
Novak u osmini finala Australijan opena

Novak u osmini finala Australijan opena

Euronews pre 8 minuta
Novak: Rekao bih mlađem sebi – smiri se, kretenu!

Novak: Rekao bih mlađem sebi – smiri se, kretenu!

Sport klub pre 3 minuta
VIDEO Zašto ovo Novače: Mogli da ga izbace sa turnira zbog ovog poteza, svi na trenutak zanemeli

VIDEO Zašto ovo Novače: Mogli da ga izbace sa turnira zbog ovog poteza, svi na trenutak zanemeli

Nova pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPGrend slemAustralian OpenDolar

Sport, najnovije vesti »

Zvižduci pokrenuli Novaka u Melburnu, preko žilavog Holanđanina do osmine finala!

Zvižduci pokrenuli Novaka u Melburnu, preko žilavog Holanđanina do osmine finala!

Sportske.net pre 17 minuta
Ko kaže da ne može više? Novak se osvetio Holanđaninu i prošao u osminu finala Australijan opena!

Ko kaže da ne može više? Novak se osvetio Holanđaninu i prošao u osminu finala Australijan opena!

Hot sport pre 3 minuta
„Pobednički povratak“: Ražnatović se oglasio nakon Zvezdine pobede, jednom košarkašu dao posebnu podršku!

„Pobednički povratak“: Ražnatović se oglasio nakon Zvezdine pobede, jednom košarkašu dao posebnu podršku!

Hot sport pre 18 minuta
Đoković preko Holanđanina do osmine finala Australijan opena

Đoković preko Holanđanina do osmine finala Australijan opena

Sputnik pre 18 minuta
Novak: Rekao bih mlađem sebi – smiri se, kretenu!

Novak: Rekao bih mlađem sebi – smiri se, kretenu!

Sport klub pre 3 minuta