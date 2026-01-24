Oglasio se Fitch o izgledima Srbije za dobijanje investicionog rejtinga

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Oglasio se Fitch o izgledima Srbije za dobijanje investicionog rejtinga

U svom najnovijem izveštaju za Srbiju, rejting agencija Fitch potvrdila je pozitivne izglede za dobijanje rejtinga investicionog ranga, uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+.

Agencija navodi da je kreditni rejting Srbije podržan adekvatnom kombinacijom ekonomskih politika, uključujući i odgovorno fiskalno upravljanje, visoke devizne rezerve i veći bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u poređenju sa zemljama sa istim kreditnim rejtingom, saopštila je sinoć Narodna banka Srbije. Na pozitivne izglede kreditnog rejtinga utiču i očekivano ubrzanje privrednog rasta koji će biti vođen investicijama, opadajuća putanja javnog duga i jačanje
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Nova ekonomija pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Bloomberg Adria pre 46 minuta
Fitch potvrdio pozitivne izglede za Srbiju, ali nema pomaka u oceni

Fitch potvrdio pozitivne izglede za Srbiju, ali nema pomaka u oceni

Bloomberg Adria pre 1 sat
Mali o potvrdi kreditnog rejtinga Srbije: Nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku

Mali o potvrdi kreditnog rejtinga Srbije: Nastavljamo da vodimo odgovornu ekonomsku politiku

Blic pre 2 sata
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Biznis.rs pre 2 sata
Fič ponovio potvrdio pozitivne izglede Srbije za dobijanje investicionog rejtinga, oglasila se i Tabaković

Fič ponovio potvrdio pozitivne izglede Srbije za dobijanje investicionog rejtinga, oglasila se i Tabaković

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićNarodna BankaInflacijaKreditni rejtingNarodna Banka Srbijesrbijajavni dug

Društvo, najnovije vesti »

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

Šta će nakon EXPO biti sa hotelima koji su dobili subvencije: "Ako se ne uloži pametno - biće promašeno"

N1 Info pre 31 minuta
RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

RHMZ izdao upozorenje za danas na ledenu kišu, a za sutra na olujni vetar

RTV pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Nova ekonomija pre 31 minuta
Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Fitch potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou BB+

Bloomberg Adria pre 46 minuta
Ispodnjaci

Ispodnjaci

Peščanik pre 36 minuta