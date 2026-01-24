Oglasio se Fitch o izgledima Srbije za dobijanje investicionog rejtinga

U svom najnovijem izveštaju za Srbiju, rejting agencija Fitch potvrdila je pozitivne izglede za dobijanje rejtinga investicionog ranga, uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+.

Agencija navodi da je kreditni rejting Srbije podržan adekvatnom kombinacijom ekonomskih politika, uključujući i odgovorno fiskalno upravljanje, visoke devizne rezerve i veći bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u poređenju sa zemljama sa istim kreditnim rejtingom, saopštila je sinoć Narodna banka Srbije. Na pozitivne izglede kreditnog rejtinga utiču i očekivano ubrzanje privrednog rasta koji će biti vođen investicijama, opadajuća putanja javnog duga i jačanje