Oglasio se Tajson Karter, imao "čudnu" poruku: "Evroligo, naulji se..."

Košarkaški klub Crvena zvezda je ovog leta promenio skoro čitav tim, a jedno od pojačanja je bio i Tajson Karter.

On je stigao iz Unikahe, ali je doživeo veliki peh kada je posle Fenerbahčea morao u bolnicu zbog plućne embolije. Kartera je to zadeslio još početkom oktobra, a tek sada je otkrio Saša Obradović da je on dobio zeleno svetlo da trenira i da će se pridružiti ekipi. To će biti i ogromno pojačanje za crveno-bele, s obzirom na to da se radi o jednom od najboljih igrača ekipe, bar kada je reč o prvim utakmicama dok je bio na parketu. Nije se puno oglašavao Tajson Karter