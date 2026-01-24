Oglasio se Tajson Karter, imao "čudnu" poruku: "Evroligo, naulji se..."

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Oglasio se Tajson Karter, imao "čudnu" poruku: "Evroligo, naulji se..."

Košarkaški klub Crvena zvezda je ovog leta promenio skoro čitav tim, a jedno od pojačanja je bio i Tajson Karter.

On je stigao iz Unikahe, ali je doživeo veliki peh kada je posle Fenerbahčea morao u bolnicu zbog plućne embolije. Kartera je to zadeslio još početkom oktobra, a tek sada je otkrio Saša Obradović da je on dobio zeleno svetlo da trenira i da će se pridružiti ekipi. To će biti i ogromno pojačanje za crveno-bele, s obzirom na to da se radi o jednom od najboljih igrača ekipe, bar kada je reč o prvim utakmicama dok je bio na parketu. Nije se puno oglašavao Tajson Karter
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Evroligo, naulji se, dolazi Tajson Karter: Urnebesna poruka Zvezdinog beka!

Evroligo, naulji se, dolazi Tajson Karter: Urnebesna poruka Zvezdinog beka!

Hot sport pre 42 minuta
Zvanično: MVP 24. kola je Kevin Panter!

Zvanično: MVP 24. kola je Kevin Panter!

Hot sport pre 1 sat
Bogdanović se vraća u Partizan?; "To je tajna" VIDEO

Bogdanović se vraća u Partizan?; "To je tajna" VIDEO

B92 pre 2 sata
MVP se zove Kevin Panter

MVP se zove Kevin Panter

B92 pre 2 sata
Sezona iz snova za sada: Bivši kapiten Partizana Kevin Panter ponovo MVP kola u Evroligi

Sezona iz snova za sada: Bivši kapiten Partizana Kevin Panter ponovo MVP kola u Evroligi

Večernje novosti pre 2 sata
Zvezda proslavila pobedu protiv Virtusa uz koktele, pa u avionu prionula na rad: Hit slike Sašinog pomoćnika

Zvezda proslavila pobedu protiv Virtusa uz koktele, pa u avionu prionula na rad: Hit slike Sašinog pomoćnika

Telegraf pre 2 sata
Nemir u Italiji zbog razigrane Zvezde, a u Milano stiže zahuktali Partizan!

Nemir u Italiji zbog razigrane Zvezde, a u Milano stiže zahuktali Partizan!

Sportske.net pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaSaša ObradovićKk Crvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Ćerka Denisa Rodmana postala najplaćenija fudbalerka sveta

Ćerka Denisa Rodmana postala najplaćenija fudbalerka sveta

Radio 021 pre 37 minuta
Teško je naći posao u "ligama petice" kad se prezivaš na "ić": Bivši trener Crvene zvezde surovo iskren!

Teško je naći posao u "ligama petice" kad se prezivaš na "ić": Bivši trener Crvene zvezde surovo iskren!

Kurir pre 42 minuta
Oglasio se kapiten Srbije

Oglasio se kapiten Srbije

Vesti online pre 52 minuta
Evroligo, naulji se, dolazi Tajson Karter: Urnebesna poruka Zvezdinog beka!

Evroligo, naulji se, dolazi Tajson Karter: Urnebesna poruka Zvezdinog beka!

Hot sport pre 42 minuta
Proleće u Evropi, ali i dve zimske detonacije: Klubovi traže 17 miliona evra, Crvena zvezda ima dve kapitalne mete!

Proleće u Evropi, ali i dve zimske detonacije: Klubovi traže 17 miliona evra, Crvena zvezda ima dve kapitalne mete!

Hot sport pre 22 minuta