Pala odluka: Evo kada će se održati trostrani sastanak o Ukrajini u UAE

Trostrani sastanak o Ukrajini mogao bi da bude održan 1. februara u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, izjavio je novinar portala Axios Barak Ravid. - Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ukrajine biće nastavljeni sledeće nedelje, u nedelju, u Abu Dabiju - napisao je Ravid na društvenoj mreži X, pozivajući se na američkog zvaničnika. Danas su u Abu Dabiju završeni dvodnevni pregovori delegacija Moskve, Vašingtona i Kijeva o bezbednosnim pitanjima.