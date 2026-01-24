Buknuo veliki požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, sve službe na terenu (video)

OGROMAN požar koji je jutros izbio u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje pravi veliku štetu, a video snimak sa zadnje strane industrijskog kompleksa jasno pokazuje koliko je objekata istovremeno zahvaćeno vatrom.

Foto Novosti Plamen je progutao fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala, dok se gust dim širi celim područjem, prenosi Sandžak Danas. Na terenu su i dalje sve raspoložive gradske službe, a vatrogasci gase požar sa svih strana – s prednje i zadnje strane objekata, koristeći lestve i veliki broj vatrogasnih kamiona. Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno