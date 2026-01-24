Buknuo veliki požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, sve službe na terenu (video)

Večernje novosti pre 8 minuta
Buknuo veliki požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, sve službe na terenu (video)

OGROMAN požar koji je jutros izbio u ulici Dimitrija Tucovića u Novom Pazaru i dalje pravi veliku štetu, a video snimak sa zadnje strane industrijskog kompleksa jasno pokazuje koliko je objekata istovremeno zahvaćeno vatrom.

Foto Novosti Plamen je progutao fabriku EMA-TEX, kamenjaru Musić, kao i više magacina i skladišta repromaterijala, dok se gust dim širi celim područjem, prenosi Sandžak Danas. Na terenu su i dalje sve raspoložive gradske službe, a vatrogasci gase požar sa svih strana – s prednje i zadnje strane objekata, koristeći lestve i veliki broj vatrogasnih kamiona. Posebnu težinu situaciji daje činjenica da se radi o lako zapaljivim materijalima, zbog čega je vatra izuzetno
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Ogroman požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, prizori sa lica mesta su stravični (foto/video)

Ogroman požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, prizori sa lica mesta su stravični (foto/video)

Kurir pre 8 minuta
Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu

Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu

RINA pre 37 minuta
(Video) Veliki požar u Novom Pazaru! Zahvatio industrijsku zonu, vatrogasci iz više gradova na terenu. Pogledajte prve snimke.…

(Video) Veliki požar u Novom Pazaru! Zahvatio industrijsku zonu, vatrogasci iz više gradova na terenu. Pogledajte prve snimke.

Dnevnik pre 12 minuta
Veliki požar u Novom Pazaru! Hitno upućeni vatrogasci iz okolnih gradova, na terenu hitna pomoć i policija

Veliki požar u Novom Pazaru! Hitno upućeni vatrogasci iz okolnih gradova, na terenu hitna pomoć i policija

Telegraf pre 32 minuta
Vatrena buktinja guta sve pred sobom! Prvi snimak velikog požara u Novom Pazaru

Vatrena buktinja guta sve pred sobom! Prvi snimak velikog požara u Novom Pazaru

Telegraf pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SandžakNovi Pazarpožarvatrogascivatra

Regioni, najnovije vesti »

Delegacija Kragujevca na komemoraciji u Novom Sadu

Delegacija Kragujevca na komemoraciji u Novom Sadu

Glas Šumadije pre 27 minuta
Poboljšani uslovi nastave fizičkog vaspitanja u Ekonomskoj školi

Poboljšani uslovi nastave fizičkog vaspitanja u Ekonomskoj školi

Glas Šumadije pre 37 minuta
Ogroman požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, prizori sa lica mesta su stravični (foto/video)

Ogroman požar u Novom Pazaru: Vatra guta sve pred sobom, prizori sa lica mesta su stravični (foto/video)

Kurir pre 8 minuta
Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu

Požar zahvatio industrijsku zonu u Novom Pazaru, vatrogasci iz više gradova na terenu

RINA pre 37 minuta
Zbog radova na mreži danas bez vode Ilindenska ulica u Kragujevcu

Zbog radova na mreži danas bez vode Ilindenska ulica u Kragujevcu

Glas Šumadije pre 42 minuta