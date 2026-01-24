"Ukrajina nas gleda kao prepreku, žele da nas sklone s puta" Orban se protivi slanju mađarskog novca Kijevu

Večernje novosti pre 1 sat
"Ukrajina nas gleda kao prepreku, žele da nas sklone s puta" Orban se protivi slanju mađarskog novca Kijevu

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da se protivi članstvu Ukrajine u EU, kao i slanju sredstava Mađarske za pomoć Kijevu.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber - Druge zemlje mogu da bacaju novac na Ukrajinu, ako žele. Samo nemojte to da radite preko EU i ne na naš račun - naveo je Orban na platformi Iks. Podsetio je da će u Mađarskoj uskoro biti održani parlamentarni izbori i da će oni imati posledice "daleko izvan" mađarskih granica. - Ukrajina nas vidi kao prepreku koja stoji između njih i članstva u EU. Žele da nas sklone s puta. Mi se zalažemo za patriotsku vladu. Naš narod je na prvom
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Gotovo 6.000 zgrada u Kijevu bez grejanja nakon ruskog napada

Gotovo 6.000 zgrada u Kijevu bez grejanja nakon ruskog napada

Politika pre 15 minuta
Kijev opet napadnut tokom noći: Stotine hiljada ljudi u Ukrajini bez struje i grejanja na debelom minusu

Kijev opet napadnut tokom noći: Stotine hiljada ljudi u Ukrajini bez struje i grejanja na debelom minusu

Telegraf pre 5 minuta
Orban: Protivim se članstvu Ukrajine u EU i slanju mađarskog novca Kijevu

Orban: Protivim se članstvu Ukrajine u EU i slanju mađarskog novca Kijevu

Insajder pre 50 minuta
UKRAJINSKA KRIZA Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; Energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

UKRAJINSKA KRIZA Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; Energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

RTV pre 40 minuta
Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

Nastavak razgovora tri delegacije u Abu Dabiju; energetski sistem Ukrajine "na konopcima"

RTS pre 40 minuta
Kijev bez grejanja i struje: 600.000 ljudi napustilo grad

Kijev bez grejanja i struje: 600.000 ljudi napustilo grad

Dojče vele pre 2 sata
Orban upozorio: Žele da nas sklone s puta

Orban upozorio: Žele da nas sklone s puta

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Parlamentarni izboriUkrajinaEURusijaIzboriKijevMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Ruska PVO oborila 75 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

Ruska PVO oborila 75 ukrajinskih dronova tokom noći iznad ruskih regiona

RTV pre 0 minuta
Netanjahu će danas ugostiti Vitkofa i Kušnera na razgovorima o Gazi i Iranu

Netanjahu će danas ugostiti Vitkofa i Kušnera na razgovorima o Gazi i Iranu

RTV pre 15 minuta
Ekspertkinja za ustavno pravo: Vrhovni lider Irana je u klopci

Ekspertkinja za ustavno pravo: Vrhovni lider Irana je u klopci

Danas pre 10 minuta
Mediji: U Iranu pogubljena dvojica muškaraca povezana sa Islamskom državom

Mediji: U Iranu pogubljena dvojica muškaraca povezana sa Islamskom državom

RTV pre 10 minuta
Uživo: Rat u Ukrajini - Najmanje 19 osoba povređeno u ruskim napadima na Harkov na severoistoku Ukrajine

Uživo: Rat u Ukrajini - Najmanje 19 osoba povređeno u ruskim napadima na Harkov na severoistoku Ukrajine

Euronews pre 15 minuta