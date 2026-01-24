"Ukrajina nas gleda kao prepreku, žele da nas sklone s puta" Orban se protivi slanju mađarskog novca Kijevu

MAĐARSKI premijer Viktor Orban rekao je danas da se protivi članstvu Ukrajine u EU, kao i slanju sredstava Mađarske za pomoć Kijevu.

Foto: AP Photo/Markus Schreiber - Druge zemlje mogu da bacaju novac na Ukrajinu, ako žele. Samo nemojte to da radite preko EU i ne na naš račun - naveo je Orban na platformi Iks. Podsetio je da će u Mađarskoj uskoro biti održani parlamentarni izbori i da će oni imati posledice "daleko izvan" mađarskih granica. - Ukrajina nas vidi kao prepreku koja stoji između njih i članstva u EU. Žele da nas sklone s puta. Mi se zalažemo za patriotsku vladu. Naš narod je na prvom