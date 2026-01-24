Za rubriku "Verovali ili ne?" Partizan sa četiri različita trenera slavio u Evroligi ove sezone

PARTIZAN je u Minhenu nakon produžetaka ostvario istorijsku pobedu nad Hapoelom 104:101, a iza trijumfa krije se i zanimljiva statistika.

Foto: Profimedia “Crno-beli” su u Minhenu došli do drugog najvećeg preokreta u Evroligi pošto su na početku treće četvrtine gubili sa 27 poena razlike, iako je zbog isključenja Đoana Penjaroje tim do trijumfa predvodio pomoćnik Aleksandar Matović. Neverovatan splet okolnosti ove sezone učinio je da Partizan u aktuelnoj takmičarskoj sezoni ostvari evroligašku pobedu sa četvrtim trenerom na klupi. Naime, nakon odlaska Željka Obradovića koji je poslednju pobedu u