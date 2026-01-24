Janaf dobio licencu za nastavak transporta nafte u Srbiju

Vesti online pre 49 minuta  |  Indeks (P. V.)
Janaf dobio licencu za nastavak transporta nafte u Srbiju

Iz jadranskog naftovoda (Janaf) danas su saopštili da su u saradnji sa Vladom ishodili licencu kojom im se do 20. februara dozvoljava nastavak transporta nafte prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).

“Janaf je u saradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. februara 2026. godine odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa Janafa, Republike Hrvatske i Evropske unije”, stoji u saopštenju Janafa,
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

JANAF primio licencu OFAK-a za dopremanje nafte NIS-u do 20. februara

JANAF primio licencu OFAK-a za dopremanje nafte NIS-u do 20. februara

RTV pre 45 minuta
JANAF-u produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

JANAF-u produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Nova ekonomija pre 10 minuta
Janaf primio licencu OFAK za dopremanje nafte kompaniji NIS do 20. februara

Janaf primio licencu OFAK za dopremanje nafte kompaniji NIS do 20. februara

Newsmax Balkans pre 35 minuta
Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Nedeljnik pre 45 minuta
JANAF-u produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

JANAF-u produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Radio 021 pre 50 minuta
Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Insajder pre 1 sat
Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Jadranskom naftovodu produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaEvropska UnijaNaftovodnaftasrbijaekonomijaJANAF

Ekonomija, najnovije vesti »

Mali: Do 20. marta potpisivanje ugovora o prodaji ruskog udela u NIS-u

Mali: Do 20. marta potpisivanje ugovora o prodaji ruskog udela u NIS-u

Insajder pre 19 minuta
JANAF primio licencu OFAK-a za dopremanje nafte NIS-u do 20. februara

JANAF primio licencu OFAK-a za dopremanje nafte NIS-u do 20. februara

RTV pre 45 minuta
JANAF-u produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

JANAF-u produžena licenca za transport nafte NIS-u do 20. februara

Nova ekonomija pre 10 minuta
Egzotična biljka koja donosi odličan profit uz minimalna ulaganja

Egzotična biljka koja donosi odličan profit uz minimalna ulaganja

Kamatica pre 44 minuta
Janaf primio licencu OFAK za dopremanje nafte kompaniji NIS do 20. februara

Janaf primio licencu OFAK za dopremanje nafte kompaniji NIS do 20. februara

Newsmax Balkans pre 35 minuta