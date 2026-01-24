Janaf dobio licencu za nastavak transporta nafte u Srbiju

Iz jadranskog naftovoda (Janaf) danas su saopštili da su u saradnji sa Vladom ishodili licencu kojom im se do 20. februara dozvoljava nastavak transporta nafte prema Naftnoj industriji Srbije (NIS).

“Janaf je u saradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se do 20. februara 2026. godine odobrava učestvovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS. Pozdravljamo odluku američke administracije kao potvrdu odgovornog rada Uprave u ostvarivanju poslovnih i strateških interesa Janafa, Republike Hrvatske i Evropske unije”, stoji u saopštenju Janafa,