Siner bio na ivici predaje, spaslo ga pravilo o vrućini!

Vesti online pre 20 minuta  |  Sport klub (P. V.)
Siner bio na ivici predaje, spaslo ga pravilo o vrućini!

Zbog problema sa grčevima bio je u vrlo teškoj situaciji Janik Siner, ali su ga vrućina i zatvaranje krova spasli!

Dvostruki uzastopni šampion Australijan opena na kraju se plasirao u osminu finala pobedom nad Eliotom Spicirijem sa 4:6, 6:3, 6:4, 6:4. Pri rezultatu 1-1 u setovima i 3:1 za Amerikanca u trećem, tzv. Heat Stress Scale dostigao je 5.0. To znači jedno – zbog prevelike vrućine navlači se krov. U tom trenutku Siner se vidno mučio sa grčevima, kod poslednjih nekoliko poena u četvrtom gemu trećeg seta nije se ni odrazio pri servisu. Kada je sudija saopštio da se meč
