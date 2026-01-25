Jović odavno nije odigrao bolje - novi tripl-dabl Nurkića

Košarkaši Majamija bili su ubedljivi na gostovanju Juti (147:116), u meču NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je jako dobru utakmicu, upisavši 23 poena. Poenterski, ovo je drugi najbolji meč za Jovića u sezoni. Uz to je imao tri skoka i jednu asistenciju za oko 25 minuta na parketu. Bem Adebajo je bio najefikasniji kod Hita sa 26 poena i 15 skokova. Pele Larson je ubacio 20 poena. Bris Sensabo je na drugoj strani je predvodio sa 23 poena i četiri skoka, Kijonte Džordž je imao 19 poena i pet asistencija. Jusuf Nurkić zabeležio je