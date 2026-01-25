Jović odavno nije odigrao bolje - novi tripl-dabl Nurkića

B92 pre 27 minuta
Jović odavno nije odigrao bolje - novi tripl-dabl Nurkića

Košarkaši Majamija bili su ubedljivi na gostovanju Juti (147:116), u meču NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jović odigrao je jako dobru utakmicu, upisavši 23 poena. Poenterski, ovo je drugi najbolji meč za Jovića u sezoni. Uz to je imao tri skoka i jednu asistenciju za oko 25 minuta na parketu. Bem Adebajo je bio najefikasniji kod Hita sa 26 poena i 15 skokova. Pele Larson je ubacio 20 poena. Bris Sensabo je na drugoj strani je predvodio sa 23 poena i četiri skoka, Kijonte Džordž je imao 19 poena i pet asistencija. Jusuf Nurkić zabeležio je
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Nikola Jović zatrpao koš Jute kojoj nije pomogao ni Nurkićev tripl-dabl učinak

Nikola Jović zatrpao koš Jute kojoj nije pomogao ni Nurkićev tripl-dabl učinak

RTS pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAJusuf Nurkić

Sport, najnovije vesti »

Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Novakova odluka koju su svi čekali: Povukao potez na Australijan openu pred veliki okršaj

Nova pre 16 minuta
Nikola Jović zatrpao koš Jute kojoj nije pomogao ni Nurkićev tripl-dabl učinak

Nikola Jović zatrpao koš Jute kojoj nije pomogao ni Nurkićev tripl-dabl učinak

RTS pre 2 minuta
Vreme je za novo zlato: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska

Vreme je za novo zlato: Evo gde možete gledati finale EP u vaterpolu Srbija - Mađarska

Kurir pre 6 minuta
Đoković doneo očekivanu odluku dan pred osminu finala AO

Đoković doneo očekivanu odluku dan pred osminu finala AO

Sport klub pre 31 minuta
Prva grend slem pobeda Lune Vujović, poraz Cvetkovićeve

Prva grend slem pobeda Lune Vujović, poraz Cvetkovićeve

Sport klub pre 37 minuta