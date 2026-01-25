Deset godina čekanja: Srbija je ponovo vaterpolo prvak Evrope

BBC News pre 3 minuta

Ne postoji veća utakmica u vaterpolu od duela Srbije i Mađarske.

Ono što je u fudbalu meč Argentine i Brazila, u rukometu dvoboj Francuske i Danske, ili u hokeju na ledu Amerika - Kanada, to je za vaterpolo utakmica Srbije i Mađarske.

Klasik.

Srbija je treći put bila domaćin Evropskog prvenstva - svaki put na 10 godina - i svaki put je trijumfovala.

U finalu 2006. na Tašmajdanu, Srbija je pobedila Mađarsku 9:8, 2016. u beogradskoj Areni, Srbija je bila bolja od Crne Gore 10:8, a 2026. godine 'delfini' su ponovo na evropskom tronu.

Srbija je u finalu pobedila Mađarsku 10:7 (3:2, 2:3, 2:1, 3:1) posle, očekivano, velike bitke.

Bronzanu medalju osvojila je Grčka koja je bila ubedljiva protiv Italije 12:5 - Grcima je ovo, verovali ili ne, prvo odličje na evropskim prvenstvima.

Uoči finala bilo je pitanje da li će Srbija igrati oslabljena, bez kapitena Nikole Jakšića, koji je u borbi za finale isključen u utakmici protiv Italije.

Ali je igrala bez jednog od najiskusnijih Miloša Ćuka koga je „slomio" virus.

Ipak, suspenzija mu je ukinuta, a predvođeni Jakšićem, „delfini" su se posle osam godina bez medalje na evropskim šampionatima, vratili na postolje - na najviše mesto.

Trostruki uzastopni olimpijski šampion osvojio je osmu zlatnu medalju na evropskim prvenstvima (računajući i vreme kada su postojale reprezentacije SFR Jugoslavije i SR Jugoslavije) ili šestu od osamostaljenja, 2006.

Mađari su sa ukupno 13 zlatnih medalja na evropskim prvenstvima i dalje neprikosnoveni.

Želeli su Mađari da se, ne samo revanširaju Srbiji za poraz u grupnoj fazi, već i da ponovo zaposednu evropski tron posle šest godina - poslednji put su bili evrpski prvaci 2020. kad su bili domaćini u Budimpešti.

Ali, ponovila se 2006. godina.

Kao i pre dve decenije, kada je napeti meč na Tašmajdanu odlučio Vladimir Vujasinović, tako je bilo i sada u Areni.

Hobotnica Glušac i bombarder Mandić

Gotovo 15.000 gledalaca u Areni prisustvovala je još jednom vaterpolo spektaklu i izuzetno tvrdoj utakmici.

Uzbuđenja su se ređala na obe strane, i jedna i druga ekipa su se ispromašivala u napadima, neretko i u situacijama sa igračem više.

Povela je Srbija u trećoj četvrtini 7:5, imala je priliku da se 'odlepi' na tri gola prednosti, ali su se Mađari umešno branili, u jednoj situaciji i sa dva igrača manje.

Kako je tekla treća, tako je počela i poslednja četvrtina.

Šutevoi i promašaji na obe strane, Mađari su pogađali prečke, ali je blistao i golman Srbije Milan Glušac.

Pošto u napadu nikako nije išlo Srbiji, 'pojavio' se Glušac koji je odigrao fenomenalan turnir i nastavio tradiciju sjajnih golmana srpske reprezentacije.

Trećim golom u meču, drugim sa peterca, Dušan Mandić je na četiri minuta pre kraja vratio prednost Srbije na +2 (8:6).

Ponovo je Glušac, koji je dobio nekoliko nadimaka u medijima, poput 'hobotnica' ili 'ministar odbrane', spustio rampu Mađarima, a u narednom napadu Srbija je stigla do tri gola prevnosti - 9:6 na tri minuta pre kraja meča.

Slavlje u Areni počelo je upravo u tim trenucima - Mandić je 'ukrao' loptu Mađarima u napadu kada su imali dva igrača više.

A onda je Mandić uputio bombu ka golu Mađarske za velikih 10:6.

Potpuno razbijeni Mađari smogli su snage tek da ublaže poraz.

