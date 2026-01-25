Penjač stigao do vrha nebodera visokog 508 metara bez zaštitne opreme

BBC News pre 2 sata | Otilija Mičel

Američki penjač Aleks Honold uspešno se popeo na neboder na Tajvanu bez užeta, pojasa ili sigurnosne opreme.

Zgrada, nazvana „Tajpej 101" zbog broja spratova, visoka je 508 metara i izgrađena od čelika, stakla i betona.

Dizajnirana je da podseća na bambusov štap.

Honold je poznat po tome što je prvi koji se popeo na El Kapitan, vertikalnu granitnu liticu u kalifornijskom nacionalnom parku Josemiti - takođe bez užeta ili sigurnosne opreme.

Uspon je prvobitno trebalo da bude 24. januara, ali je odložen zbog vlažnog vremena.

Njegov uspon u glavnom gradu Tajvana prenosio je uživo Netfliks, koji je naveo da će doći do kašnjenja u prenosu ukoliko se dogodi najgore.

Honold je završio uspon za sat i 31 minut.

Proslavio je dostignuće jednom rečju - „bolesno“.

Njegovo vreme je više duplo oborilo rekord jedinog čoveka koji se popeo na toranj.

Alen Rober, Francuz koji je sebe nazivao „Spajdermen“, stigao je do vrha „Tajpeja 101" – u to vreme najviše zgrade na svetu – za četiri sata.

To je učinio uz pomoć užeta i pojasa.

Potpredsednik Tajvana Sjao Bi-kim čestitao je Honoldu na usponu.

„Priznajem da bi mi verovatno bilo muka, jedva da mogu da gledam“, napisao je na Iksu.

Honolda je na vrhu zgrade dočekala supruga, koja je bila zabrinuta zbog vetra i vrućine dok se penjao.

Ali tokom njegovog uspona postojala je još jedna smetnja.

Kada je Honold stigao do 89. sprata, fanovi su navijali i mahali, licem u lice, da nije bilo prozora sa čovekom koji se držao za zgradu.

Video su podelili Honold i Netfliks na Instagramu, prikazujući ga kako neustrašivo nastavlja.

Honold je tokom karijere napravio mnogo ekstremnih uspona.

Dokumentarac o njegovom usponu na El Kapitan visok 915 metara, pod nazivom „Slobodni solo“, osvojio je Oskara.

Getty Images Ljudi u Tajpeju su gledali kako se Honold penje na zgradu

Reuters Zgrada, nazvana Tajpej 101 zbog broja spratova, visoka je 508 metara.

