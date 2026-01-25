Oko 10.300 letova otkazano danas zbog velike zimske oluje koja je pogodila SAD

Beta pre 50 minuta

Oko 10.300 letova otkazano danas širom SAD zbog velike zimske oluje koja je pogodila tu državu, dok su aviokompanije upozorile na otkazivanje i kašnjenja letova na nekim od najprometnijih aerodroma u zemlji.

Sneg, susnežica i ledena kiša ugrozili su oko 180 miliona ljudi, više od polovine stanovništva SAD, saopštila je Nacionalna meteorološka služba.

Nakon što je prošla kroz jug, meteorolozi su rekli da se očekuje da će se oluja pomeriti na severoistok, gde će pasti od 30 do 60 centimetara snega od Vašingtona preko Njujorka i Bostona.

Nacionalni aerodrom Ronald Regan u Vašingtonu saopštio je na svojoj veb stranici da su sve aviokompanije otkazale odlazne letove, oko 420 letova.

Poremećaji pogodili su glavna aerodromska čvorišta u Dalas-Fort Vortu, Šarlotu, Filadelfiji i Atlanti, domovima najprometnijeg aerodroma u zemlji, kao i Međunarodni aerodrom Džon F. Kenedi i aerodrom La Gurdija u Njujorku.

Ameriken erlajns (American Airlines) je otkazao danas više od 1.400 letova, što je oko 46 odsto planiranih letova za jedan dan.

Druga kompanija Delta erlajns je prijavila 1.300 otkazivanja, a Sautvest erlajns (Southwest) 1.260 otkazivanja.

(Beta, 25.01.2026)