Vremenska prognoza za ponedeljak, 26. januar: Oblačno sa jakim vetrom, mestimično sa kišom

Beta pre 25 minuta

U više delova Srbije će sutra duvati jak južni i jugoistočni vetar, naročito u košavskom području i na planinama sa udarima olujne, a na jugu Banata i orkanske jačine, do oko 100 kilometara na čas, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vreme u Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno, na severozapadu zemlje uglavnom suvo, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a na visokim planinama i sa snegom.

Ujutro i pre podne duvaće umeren i jak južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata sa udarima olujne jačine, a on će u toku dana oslabiti.

Najniža temperatura biće od nula do devet, a najviša dnevna od sedam do 13, u Timočkoj krajini oko tri stepena.

Vreme u Beogradu će sutra biti pretežno oblačno uz mogućnost slabe kiše.

Ujutro i pre podne duvaće umeren jugoistočni vetar, posle podne u slabljenju i skretanju na severozapadni, a najniža temperatura će biti oko šest, sa najvišom dnevnom oko devet stepeni.

Tokom početka sledeće sedmice, u utorak se očekuje kratkotrajno razvedravanje, a u sredu novo naoblačenje i ponovno pojačanje južnog i jugoistočnog vetra, koji će uveče i u toku noći u košavskom području i na planinama imati udare olujne jačine.

Biometeorološka prognoza za ponedeljak, 26. januar:

Vremenske prilike nepovoljno će uticati na sve hronične bolesnike, a oprez se naročito savetuje osobama sa kardiovaskularnim oboljenjima, kao i reumatičarima.

(Beta, 25.01.2026)