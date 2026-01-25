Vučić: Sastanak EU parlamentaraca i opozicije najsmešniji na svetu

Beta pre 17 minuta

Predsednik države Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sastanak ervoparlamentaraca i njegovih političkih protivnika bio najsmešniji na svetu.

Dodao je da mu je mnogo krivo što su naši ljudi onima što su došli poklonili toliku pažnju, nazivajući evroparlamentarce potpuno nevažnim ljudima.

"Ovi jedu, ne prestaju, ne slušaju šta im pričaju iz opozicije. A pričaju im sve najgore o Srbiji", rekao je Vučić za TV Prva navodeći da je zahtev opozicije za uvođenje personalnih sankcija posebna drskost.

Kako je naveo, "oni ne mogu da se odviknu od vremena DOS-a gde su bili tetošeni, a da je mene baš briga šta kažu, ovaj narod ima kičmu", pominjući i da mu nije dozvoljena poseta Jasenovcu.

On je, povodom zahteva iz opozicije da bude uhapšen zbog Generalštaba, rekao da neće dozvoliti da sankcije trpi (ministar Nikola) Selaković i dodao "ja sam kriv, neka gone mene, maštam da budem žrtva progonitelja".

Takođe je rekao da nije tražio od nekadašnje direktorke republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Dubravke Đukanović da podnese ostavku, nego da bude smenjena, jer je "lopuža koja je davala svojoj ćerki poslove".

Tražio je, rekao je, da se što pre donese leks specijalis o Generalštabu kako ne bi bilo problema, navodeći da je sve bilo čisto i da nije uzet ni dinar, već je izgubljen veliki novac od te investicije.

Vučić: Srbija je na evropskom putu, u Davosu nikad manje nije rečeno, svi bi da se sklone

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se Srbija nalazi na evropskom putu i da štiti svoje interese i gleda šta je za nju najbolje.

Vučić je na TV Prva odgovarao na pitanje o tome što je američki savetnik Ričard Grenel pozvao Srbiju da se pripoji američkom, a ne evropskom putu.

Vučić je rekao da je Americi zahvalan za više stvari navodeći zaustavljanje strateškog razgovora sa Prištinom, operativnu licencu za NIS, za to što nisu Srbiju stavili na crnu listu za iseljeničke vize, što je, kako je rekao, bio politički signal, i što su rešili stvar sa Republikom Srpskom u BiH bez poniženja Republike Srpske, ali se pitao na kom putu treba Srbija da ostane ako nije na evropskom.

"Mislite da sam glup da ne umem da procenim da li će evropska moć da pada ili da raste, da pada to je sigurno, padaće moć Evrope, tu ne treba da budete pametni," rekao je Vučić, ali i dodao da Srbija nema neko drugo mesto na kome da živi i pitao se da li ima mogućnost da nešto dobije ako kaže da je na istočnom putu.

Rekao je da Srbija ima ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom i da sa Kinom ima najbolje odnose, što je sve što može da uradi po tom pitanju.

"Mi se nalazimo na evropskom putu, to je politika ove zemlje, možda ćemo i mi da promenimo, u šta ne verujemo, ali ako promenimo, sa tim moramo da izađemo na izbore", rekao je Vučić.

Dodao je da Srbija mora u političkom smislu da se pritaji i čeka bolji trenutak, a u ekonomskom smislu, da se trudi da zemlja napreduje.

Još je rekao da se videlo koliko je Amerikancima važan Ekspo i da će to biti najvažnija manifestacija iduće godine.

Vučić se osvrnuo i na govor predsednika SAD Donalda Trampa na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu za koji je postojalo ogromno interesovanje.

"Nije njegovo istupanje bilo jednostavno, vrlo inteligentan čovek, ali preozbiljna publika koja traži sadržaj", rekao je Vučić.

Na sastanku koji se vodio u Davosu, a na kome su bili najmoćniji ljudi sveta, šefovi kompanija Nvidija, tehnoloških kompanija, svetski lideri, rekao je da nikad nije manje čuo.

"Nikad se nije dogodilo da sam toliko malo čuo, nikada nije bilo praznije", rekao je Vučić.

Dodao je da se svi plaše da se zamere Amerikancima i da je onda izbio sukob između američkih struja i o tome se razgovaralo.

"Nikada praznija diskusija, nikada uplašeniji svet, nikada više nervoze, ali nikada manje želje da se u bilo čemu učestvuje, svi bi da se sklone", rekao je Vučić.

(Beta, 25.01.2026)