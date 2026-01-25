Anastasija Ražnatović puca od ponosa: Nakon Gudeljevog meča se oglasila i pokazala kolika mu je podrška

Anastasija je govorila o životu u Španiji i otkrila kako se prilagodila Suprugu je najveća podrška i često ga bodri sa tribina Anastasija Ražnatović oglasila se nakon što su fudbaleri Sevilje, među kojima je i njen suprug Nemanja Gudelj, ostvarili veoma važnu pobedu i savladali Atletik Bilbao.

Ona ne krije ponos zbog uspeha svog muža. Naime, Anastasija je najveća podrška Nemanji zbog kojeg se i preselila u Sevilju gde njegove mečeve često prati sa tribina. Ona je sada podelila na Instagramu rezultat 2:1 koji je tim njenog muža ostvario. U opisu je dodala pet emotikona crvenog srca ističući ponos na njihov uspeh. Anastasija se nakon venčanja preselila u Sevilju, a jednom prilikom je otkrila koliko joj je bilo teško da se prilagodi. - Bila sam prinuđena u