Kukasti krstovi osvanuli na spomenicima u Beogradu. Ovo nije prvi put, a svi ih znaju po natpisu: "Smrt fašizmu - sloboda narodu" (foto)

Blic pre 1 sat
Kukasti krstovi osvanuli na spomenicima u Beogradu. Ovo nije prvi put, a svi ih znaju po natpisu: "Smrt fašizmu - sloboda…

Nepoznati počinioci nacrtali su kukaste krstove na bistama i grobnicama Ovo nije prvi incident - decembra 2019. spomenici su takođe oskrnavljeni Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu išarani su danas nacističkim simbolima.

Nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama na Kalemegdanu u Beogradu. Na spomenicima inače stoji natpis "Smrt fašizmu - sloboda narodu" i oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture. Ovi spomenici su i u decembru 2019. godine bili oskrnavljeni kada su bili išarani crvenom bojom i na njima napisano "Smrt komuni" i "Samo sloga
