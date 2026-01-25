Lagao ih da će ih zaposliti u Austriji, državljanin Srbije uhapšen zbog prevare dvojice Nikšićana, uzeo im preko 1.800 evra…

Protiv I.P. je podneta krivična prijava Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću Slučaj je prijavljen policiji koja je identifikovala osumnjičenog kroz međunarodnu saradnju Državljanin Srbije I.P. (29) osumnjičen je da je prevario dve osobe iz Nikšića, lažno se predstavljajući i obećavajući im posao u Austriji, saopšteno je danas iz Uprave policije Crne Gore. U saopštenju se navodi da su prevareni Nikšićani osumnjičenom državljaninu Srbije uplatili preko 1.800 evra,