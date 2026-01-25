"Pogutala sam knedlu i prećutala, a ujutru je metastaza bila ogromna." Maja Volk nikada nije zaboravila šta joj je otac priredio: "Pomislila sam: sad ću da umrem"

Blic pre 33 minuta
"Pogutala sam knedlu i prećutala, a ujutru je metastaza bila ogromna." Maja Volk nikada nije zaboravila šta joj je otac…

Ona je imala niz stresnih situacija pre nego što joj je dijagnostikovan karcinom grla Teško je podnela smrt majke, a žena koju je otac oženio je nije volela Maja Volk otvoreno uspela je da pobedi rak, a svojom borbom je inspirisala mnoge.

Ona nije krila da je njen život pun izazova, a sada se prisetila stresne situacije iz prošlosti. Maja je rekla da je sigurna da su se metastaze pogoršale nakon što je njen otac rekao da želi da deo nakita koji je pripadao njenoj pokojnoj majci pokloni svojoj novoj ženi. - On se vrlo brzo oženio posle mamine smrti, u roku od šest meseci, sa jednom ženom koja mene nije volela. I dobro, ja sam prešla preko toga. Nije mi bilo lako, ali sam nekako prešla, okej. Ja sam
Anastasija Ražnatović puca od ponosa: Nakon Gudeljevog meča se oglasila i pokazala kolika mu je podrška

Jovana Jeremić slomljena od bola: Podelila emotivni snimak: "Beskrajno mi nedostaješ, volim te"

Objašnjen Tiktok trend „2026 je nova 2016“

Kija Kockar otvoreno o usvajanju: "Pre bih malo starije dete, nego bebu", osvrnula se na svoje odrastanje bez jednog roditelja

Neobičan trend iz Japana osvaja svet, lice blista posle gazirane vode

Danas vas uz Kurir očekuje novo izdanje porodičnog magazina Stil!

Čeda skinuo majicu, Aca oduševljen! Kos pokazao kako Jovanović izgleda kad se skine - sad ima i titanijumske pločice (foto)

