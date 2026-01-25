"Postavljaću pitanja da bih neke naterao da rade ozbiljnije" Vučić o današnjoj sednici Vlade Srbije: "Ono što smo obećali moramo da ispunimo"
Blic pre 25 minuta
Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će na današnjoj sednici Vlade Srbije postavljati pitanja da bi neke ministre "naterao da rade". - Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje.
Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bih neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja, "moram da vodim dete ovde ili onde", jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže Vučić i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski biti najbolja godina. Vučić gostuje u jutarnjem programu Prve