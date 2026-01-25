"Postavljaću pitanja da bih neke naterao da rade ozbiljnije" Vučić o današnjoj sednici Vlade Srbije: "Ono što smo obećali moramo da ispunimo"

"Postavljaću pitanja da bih neke naterao da rade ozbiljnije" Vučić o današnjoj sednici Vlade Srbije: "Ono što smo obećali…

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će na današnjoj sednici Vlade Srbije postavljati pitanja da bi neke ministre "naterao da rade". - Govorićemo o planovima i programima, verujem da će ljude da interesuje.

Noseći svu odgovornost i za jedan deo izabranih ljudi, postavljaću pitanja koja nisu jednostavna da bih neke naterao da rade ozbiljnije, da se posvete poslu i da nisu tu zbog sebe, nego zbog građana. Nema opravdanja, "moram da vodim dete ovde ili onde", jer moraš da se žrtvuješ. Biće zanimljiva sednica i govoriću o nekim prioritetima - kaže Vučić i ističe da je obećao ljudima mir i da će ekonomski biti najbolja godina. Vučić gostuje u jutarnjem programu Prve
