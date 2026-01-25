A ko sada čeka Novaka u četvrtfinalu Australijan opena? Vrlo ozbiljni teniseri koje je Đoković dobijao kao od šale

Novak Đoković je iznenada dobio dva dana odmora duže na Australijan openu.

Jakub Menšik je zbog povrede predao meč srpskom asu u osmini finala grend slema u Melburnu, pa će Đoković ponovo na teren tek u sredu. Teniski veteran imaće četiri dana da se oporavi od zahtevnog duela protiv Botika van de Zandšulpa. A u četvrtfinalu Novaka očekuje ozbiljan izazov. Srpski as igraće protiv pobednika duela Lorenco Muzeti – Tejlor Fric. Tradicija je na strani Đokovića. Novak je slavio u devet od 10 duela protiv Italijana koji je 5. nosilac u Melburnu.