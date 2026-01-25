Alkaraz bez izgubljenog seta u četvrtfinalu Australijan opena, ali se namučio

Španski teniser Karlos Alkaras plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio 20. igrača sveta Amerikanca Tomija Pola posle tri seta, 7:6, 6:4, 7:5.

Prvi teniser sveta pobedio je posle dva sata i 44 minuta. Teniseri su u prvom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk, koji je Alkaras dobio 8:6. On je u trećem gemu oduzeo servis Polu, prednost brejka je sačuvao i osvojio drugi set. U trećem setu teniseri su osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Alkaras napravio brejk za 6:5, a posle gema na svoj servis i prve meč lopte, plasirao se među osam najboljih. Alkaras do sada nije prošao dalje od