Ko su gosti Utiska nedelje?

Nova emisija Utiska nedelje emituje se u nedelju 25. januara na televiziji Nova S, s početkom u 20. 30 časova.

Gosti autorke i voditeljke Olje Bećković ove nedelje biće: – Dr Marko Milanović, redovni profesor međunarodnog prava Univerziteta u Redingu, UK – Borko Stefanović, zamenik predsednika Stranke slobode i pravde i narodni poslanik – Dr Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji
Borko StefanovićOlja Bećković

