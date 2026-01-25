„Ovo je odvratno, predsednik mora da povuče hiljade nasilnih, neobučenih policajaca“: Još jedna pucnjava u Mineapolisu, federalni agenti ubili muškarca

Danas pre 4 sati  |  S. D.
„Ovo je odvratno, predsednik mora da povuče hiljade nasilnih, neobučenih policajaca“: Još jedna pucnjava u Mineapolisu…

Federalni agenti su danas u Mineapolisu pucali i ubili jednog muškarca, privukavši stotine demonstranata u gradu koji je nekoliko nedelja ranije već potresla još jedna smrtonosna pucnjava.

Detalji o pucnjavi nisu odmah bili poznati, ali je guverner Minesote Tim Volc rekao da je osoba upucana usred represije administracije predsednika SAD Donalda Trampa prema imigrantima. U bolničkom kartonu koji je dobila agencija Asošijejted pres se navodi da je 51-godišnji muškarac, koga su upucali imigracioni službenici, preminuo, piše AP. Pucnjava se dogodila usred raširenih svakodnevnih protesta u gradovima blizancima od pucnjave 7. januara na 37-godišnju Rene
