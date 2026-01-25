Penjač stigao do vrha nebodera visokog 508 metara bez zaštitne opreme
Danas pre 45 minuta | BBC News na srpskom
Američki penjač Aleks Honold uspešno se popeo na neboder na Tajvanu bez užeta, pojasa ili sigurnosne opreme.
Zgrada, nazvana „Tajpej 101″ zbog broja spratova, visoka je 508 metara i izgrađena od čelika, stakla i betona. Dizajnirana je da podseća na bambusov štap. Honold je poznat po tome što je prvi koji se popeo na El Kapitan, vertikalnu granitnu liticu u kalifornijskom nacionalnom parku Josemiti – takođe bez užeta ili sigurnosne opreme. Uspon je prvobitno trebalo da bude 24. januara, ali je odložen zbog vlažnog vremena. Njegov uspon u glavnom gradu Tajvana prenosio je