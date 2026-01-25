U zapadnoj Indiji niče najveći energetski park obnovljivih izvora na svetu

U zapadnoj Indiji gradi se najveći energetski park obnovljivih izvora na svetu, koji kombinuje solarnu i energiju vetra kako bi proizvodio električnu energiju tokom čitavog dana.

Reč je o projektu „Kavda“, koji se prostire na oko 726 kvadratnih kilometara, površini približno sedam puta većoj od grada Pariza. Očekuje se da će, kada bude u potpunosti završen, park proizvoditi oko 30 gigavata električne energije, što je dovoljno za snabdevanje zemlje veličine Čilea ili Holandije. Projekat se smatra jedinstvenim u svetu jer na istoj lokaciji objedinjuje solarne elektrane i vetroturbine, čime se ublažava problem povremene proizvodnje energije –