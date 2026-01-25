Uhapšene dve osobe u Nišu zbog sumnje za otmicu i pokušaj iznude

Nišlije A.Đ. (44) i A.S. (20) uhapšene su zbog postojanja osnova sumnje da su juče u tom gradu presreli dvadesetpetogodišnjeg mladića, odvezli ga do kuće A.

Đ. i tu ga držali protivno njegovoj volji, saopštila je Policijska uprava u Nišu. A. Đ. je, kako se sumnja, uz pretnje od dvadesetpetogodišnjaka zahtevao da mu isplati veći iznos novca nego što mu je prethodno pozajmio. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu. Protiv A.Đ. biće podneta krivična prijava zbog osnova sumnje da je izvršio krivična dela