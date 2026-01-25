(Foto) Na Kalemegdanu osvanuli kukasti krstovi. U toku noći vandalizovani spomenici narodnih heroja.

Dnevnik pre 7 sati
(Foto) Na Kalemegdanu osvanuli kukasti krstovi. U toku noći vandalizovani spomenici narodnih heroja.

Spomenici narodnih heroja Moše Pijade, Lole Ribara, Đure Đakovića i Ivana Milutinovića na Kalemegdanu išarani su danas nacističkim simbolima.

Nepoznati počinioci su u noći između subote i nedelje belom bojom nacrtali kukaste krstove na bistama narodnih heroja, kao i na mermernim pločama, odnosno njihovim grobnicama. Na spomenicima stoji natpis “Smrt fašizmu - sloboda naroda” i oni su 1983. godine proglašeni za spomenik kulture. Inače, ovi spomenici su i u decembru 2019. godine bili oskrnavljeni kada su bili išarani crvenom bojom i na njima napisano “Smrt komuni” i “Samo sloga Srbina spasava”.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Kome smetaju spomenici Pekiću i Narodnim herojima

Kome smetaju spomenici Pekiću i Narodnim herojima

Vreme pre 4 sati
(Foto) Vandalizam na Kalemegdanu: Spomenici narodnih heroja išarani nacističkim simbolima

(Foto) Vandalizam na Kalemegdanu: Spomenici narodnih heroja išarani nacističkim simbolima

Newsmax Balkans pre 7 sati
Kukasti krstovi osvanuli na spomenicima u Beogradu. Ovo nije prvi put, a svi ih znaju po natpisu: "Smrt fašizmu - sloboda…

Kukasti krstovi osvanuli na spomenicima u Beogradu. Ovo nije prvi put, a svi ih znaju po natpisu: "Smrt fašizmu - sloboda narodu" (foto)

Blic pre 7 sati
Vandalizovani spomenici narodnih heroja na Kalemegdanu /foto/

Vandalizovani spomenici narodnih heroja na Kalemegdanu /foto/

Sputnik pre 7 sati
Nacistički simboli ispisani na spomenicima na Kalemegdanu

Nacistički simboli ispisani na spomenicima na Kalemegdanu

Politika pre 7 sati
Pogledajte šta je stoka uradila narodnim herojima! Prve slike velike sramote u strogom centru Beograda

Pogledajte šta je stoka uradila narodnim herojima! Prve slike velike sramote u strogom centru Beograda

Telegraf pre 7 sati
Nakon spomenika Borislava Pekića i Dimitrija Tucovića, vandalizovani i spomenici narodnih heroja na Kalemegdanu

Nakon spomenika Borislava Pekića i Dimitrija Tucovića, vandalizovani i spomenici narodnih heroja na Kalemegdanu

Insajder pre 7 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Dolazak Godoa zvanog lustracija: Šta nam govore primeri Češke, Poljske, Gruzije i Ukrajine

Dolazak Godoa zvanog lustracija: Šta nam govore primeri Češke, Poljske, Gruzije i Ukrajine

Danas pre 48 minuta
Zvezdini stranci daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Zvezdini stranci daju podršku vaterpolistima Srbije na finalu protiv Mađarske (FOTO)

Danas pre 33 minuta
„Znanje je moć“: Studenti pozivaju na skup ispred Rektorata za Savindan

„Znanje je moć“: Studenti pozivaju na skup ispred Rektorata za Savindan

Danas pre 18 minuta
Studenti DUNP prekinuli blokadu: Postignut dogovor sa rektorkom Soldatović

Studenti DUNP prekinuli blokadu: Postignut dogovor sa rektorkom Soldatović

Danas pre 38 minuta
Advokatska komora Srbije o izjavi Vučića: Nedostojan i neprihvatljiv napad na advokaturu

Advokatska komora Srbije o izjavi Vučića: Nedostojan i neprihvatljiv napad na advokaturu

Danas pre 1 sat