Glavni grad bi mogao da dobije 30 CAF novih elektromotornih vozova za BG voz - Formirana radna grupa za pregovore sa Špancima

Kompozicije BG voza koje već duže čekaju zamenu (Foto: Dejan Aleksić) Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe koja će voditi pregovore, analizirati ponudu i sprovoditi postupak nabavke 30 elektromotornih vozova (EMV) za gradsko-prigradski železnički sistem.

Vozove bi trebalo da isporuči španska kompanija Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), a krajnji korisnik biće Srbijavoz a.d. Zadatak Radne grupe je da razmotri i da stručno mišljenje o predlogu komercijalnog ugovora za isporuku vozova, da analizira ponudu proizvođača za EMV kompozicije projektovane za brzine do 120 kilometara na čas, kao i da oceni ponudu koja se odnosi na održavanje vozova nakon isteka garantnog perioda. Radna grupa će, u tom okviru,