Vučić o planovima EPS-a: Kako će se nadoknaditi potrebe za strujom

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je danas da u planovima Elektroprivrede Srbije (EPS) u naredne tri godine nije planirano povećanje potrošnje struje i upitao kako će da se nadoknadi potrebe ako će TENT A1, TENT A2, Kostolac, TE Kolubara prema planu dekarbonizacije biti ugašeni od 2030. do 2034. godine. "Jeste li pročitali planove EPS-a? Meni nije bilo teško, jeste li videli da oni u tri naredne godine ne planiraju povećanje potrošnje? Znate li da nam TENT A1 i