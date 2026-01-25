Macut: Rok za uknjiženje nelegalno izgrađenih objekata treba da bude produžen

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da treba da bude produžen rok za podnošenje prijava po osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima.

"Rok za podnošenje prijava, koji ističe 6. februara, je suviše kratak", kazao je Macut na tematskoj sednici Vlade Srbije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je na sednici Vlade poručio građanima da ne treba da plaćaju usluge advokata i notara da bi dobili rešenje o uknjiženju nelegalno izgrađenih objekata, jer taj posao rade državne institucije. Naveo je da je stiglo više od milion prijava po novom zakonu o upisu nepokretnosti. "Kažu ne može pre februara da se