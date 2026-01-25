Pet godina nakon renoviranja, obrušio se deo fasade: ko je kriv za incident u prokupačkoj Gimnaziji (FOTO)

Iznad samog ulaza u školu rano jutros obrušio se deo fasade Gimnazije u Prokuplju. U pitanju je deo koji je renoviran 2021. godine, a čiju su rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju, prema tenderskoj dokumentaciji, radile dve firme – „Tončev gradnja“ iz Surdulice i „Gardal“ iz Niša. Gradska uprava Prokuplja saopštila je da su preduzeti „svi neophodni koraci kako bi se osigurala bezbednost prolaznika i učenika“. Kako se dodaje, Grad je uputio i zvaničan zahtev za hitnu sanaciju izvođaču radova i nadzornom

Deo fasade obrušio se, prema pisanju lokalnog medija Prokuplje press, u ranim jutarnjim časovima, a s obzirom da je neradni dan u objektu nije bilo ni učenika, ni zaposlenih, te niko nije povređen. Grad Prokuplje naveo je u saopštenju da je fasada otpala jer je „usled nepredviđenih okolnosti“ došlo do, kako se navodi, odlepljivanja zaštitne mrežice i površinskog sloja fasade na objektu Gimnazije. „Naglašavamo da se radi o lakom materijalu zbog čega nije postojala