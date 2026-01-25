Roditelji ubijenog mladića u Mineapolisu: Snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent ICE-a pucao u samoodbrani

Roditelji 37-godišnjeg Aleksa Pretija, kojeg je u subotu u američkom gradu Mineapolisu ubio agent savezne imigracijske službe (ICE), optužili su danas administraciju Donalda Trampa za "odvratne laži" nakon što su snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent pucao u samoodbrani, a ubistvo Pretija podstaklo je masovne proteste širom SAD.

Još jedno ubistvo u imigracijskim racijama, drugo za petnaestak dana u Mineapolisu, dovelo je do porasta napetosti u Minesoti. Aleks Preti, američki državljanin i bolničar koji je radio u bolnici za branitelje, ubijen je na ulici u Mineapolisu. U izjavi koja je odjeknula u američkim medijima, njegovi roditelji rekli su da Pretti "bez sumnje nije držao pištolj" kada su ga napali, kako su naveli, "Trampovi nasilnici iz ICE, krvnici i kukavice". Izjavu Pretijevih