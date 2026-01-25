Roditelji ubijenog mladića u Mineapolisu: Snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent ICE-a pucao u samoodbrani

Insajder pre 2 sata
Roditelji ubijenog mladića u Mineapolisu: Snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent ICE-a pucao u samoodbrani

Roditelji 37-godišnjeg Aleksa Pretija, kojeg je u subotu u američkom gradu Mineapolisu ubio agent savezne imigracijske službe (ICE), optužili su danas administraciju Donalda Trampa za "odvratne laži" nakon što su snimci sa terena osporili tvrdnje zvaničnika da je agent pucao u samoodbrani, a ubistvo Pretija podstaklo je masovne proteste širom SAD.

Još jedno ubistvo u imigracijskim racijama, drugo za petnaestak dana u Mineapolisu, dovelo je do porasta napetosti u Minesoti. Aleks Preti, američki državljanin i bolničar koji je radio u bolnici za branitelje, ubijen je na ulici u Mineapolisu. U izjavi koja je odjeknula u američkim medijima, njegovi roditelji rekli su da Pretti "bez sumnje nije držao pištolj" kada su ga napali, kako su naveli, "Trampovi nasilnici iz ICE, krvnici i kukavice". Izjavu Pretijevih
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta

Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta

Politika pre 53 minuta
SAD: Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija; Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva 37-godišnjeg…

SAD: Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija; Načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva 37-godišnjeg muškarca

RTV pre 1 sat
Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Euronews pre 1 sat
Oglasio se načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva Pretija

Oglasio se načelnik policije Mineapolisa: Ljudima je dosta nakon ubistva Pretija

Telegraf pre 1 sat
Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Američki savezni sudija naložio čuvanje dokaza u slučaju ubistva Aleksa Pretija

Telegraf pre 2 sata
Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija

Protesti se šire nakon ubistva Aleksa Pretija

Politika pre 3 sata
"Trampovi banditi i kukavice su napali našeg sina": Porodica ubijenog čoveka u Mineapolisu besna zbog smrti sina

"Trampovi banditi i kukavice su napali našeg sina": Porodica ubijenog čoveka u Mineapolisu besna zbog smrti sina

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Dvoje maloletnika oslepelo zbog lasera: Dečija igra u Zagrebu prerasla u tragediju: "Osetio je kako mu se zagreva koža"

Dvoje maloletnika oslepelo zbog lasera: Dečija igra u Zagrebu prerasla u tragediju: "Osetio je kako mu se zagreva koža"

Blic pre 28 minuta
Grupa republikanaca pozvala na istragu posle ubistva u Mineapolisu

Grupa republikanaca pozvala na istragu posle ubistva u Mineapolisu

Danas pre 43 minuta
Pronađeno telo žene u Savi. Ronioci otkrili još nešto u reci, policija istražuje misterioznu smrt kod Jasenovca

Pronađeno telo žene u Savi. Ronioci otkrili još nešto u reci, policija istražuje misterioznu smrt kod Jasenovca

Blic pre 1 sat
Branili budućnost mladih: Hiljade na protestu protiv mera obrazovanja u Briselu i Valoniji

Branili budućnost mladih: Hiljade na protestu protiv mera obrazovanja u Briselu i Valoniji

Danas pre 1 sat
"Vi ste idioti, ne znate da lečite" Detalji drame u Hitnoj pomoći u Zagrebu: Žena upala pijana u bolnicu, pa napala lekare

"Vi ste idioti, ne znate da lečite" Detalji drame u Hitnoj pomoći u Zagrebu: Žena upala pijana u bolnicu, pa napala lekare

Blic pre 1 sat